Экс-президент «Торпедо» Тукманов предположил будущее клуба после ареста владельца

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном будущем клуба после ареста нынешнего владельца команды Леонида Соболева по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Для «Торпедо» существует много сценариев. Если вина будет доказана, с клуба могут снять очки, выписать штраф или понизить в ранге — отправить в Первую или Вторую лигу. Какие-то ещё меры принять. Я регламент не очень хорошо знаю, просто строю варианты, которые могут быть», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — 2024/2025 и вышло в РПЛ.