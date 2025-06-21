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Врач «Спартака» Козлов высказался о травмоопасности празднования Маркиньоса

Врач «Спартака» Козлов высказался о травмоопасности празднования Маркиньоса
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов высказался о травмоопасности празднования бразильского полузащитника команды Маркиньоса.

— В «Спартаке» есть Маркиньос, а также команду может пополнить Заболотный. Оба игрока празднуют свои голы кульбитами. Насколько это травмоопасно?
— Про Маркиньоса могу сказать. В мировой спортивной медицине были случаи, когда эти кульбиты, кувырки через голову и так далее заканчивались травмами. Конечно, обсуждая такие моменты с игроками, мы рекомендуем этого не делать. В какой-то другой форме праздновать. Но у ребят есть свои традиции. Поэтому часто они выполняют такие манёвры. Стараемся находить понимание, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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