Врач «Спартака» Козлов высказался о травмоопасности празднования Маркиньоса

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов высказался о травмоопасности празднования бразильского полузащитника команды Маркиньоса.

— В «Спартаке» есть Маркиньос, а также команду может пополнить Заболотный. Оба игрока празднуют свои голы кульбитами. Насколько это травмоопасно?

— Про Маркиньоса могу сказать. В мировой спортивной медицине были случаи, когда эти кульбиты, кувырки через голову и так далее заканчивались травмами. Конечно, обсуждая такие моменты с игроками, мы рекомендуем этого не делать. В какой-то другой форме праздновать. Но у ребят есть свои традиции. Поэтому часто они выполняют такие манёвры. Стараемся находить понимание, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.