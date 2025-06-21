Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистки «Чертаново» обыграли «Краснодар» в матче женской Суперлиги

Футболистки «Чертаново» обыграли «Краснодар» в матче женской Суперлиги
Комментарии

«Краснодар» уступил «Чертаново» в матче 13-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды гостей. Игра прошла в Краснодаре на стадионе «Академия ФК «Краснодар». Эту встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург).

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
0 : 2
Чертаново (ж)
Москва
0:1 Соболева – 56'     0:2 Соболева – 81'    

Юлия Соболева отметилась в этой игре дублем, забив на 56-й и 81-й минутах.

После этой игры «Краснодар» располагается на пятом месте, заработав 20 очков. «Чертаново» находится на восьмом месте с 16 очками.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Чертаново» встретится с «Крыльями Советов».

Действующим победителем турнира является «Зенит».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Материалы по теме
ЦСКА вырвал победу у «Зенита» в концовке матча 13-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android