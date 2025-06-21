Футболистки «Чертаново» обыграли «Краснодар» в матче женской Суперлиги

«Краснодар» уступил «Чертаново» в матче 13-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды гостей. Игра прошла в Краснодаре на стадионе «Академия ФК «Краснодар». Эту встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург).

Юлия Соболева отметилась в этой игре дублем, забив на 56-й и 81-й минутах.

После этой игры «Краснодар» располагается на пятом месте, заработав 20 очков. «Чертаново» находится на восьмом месте с 16 очками.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Чертаново» встретится с «Крыльями Советов».

Действующим победителем турнира является «Зенит».