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Александр Тукманов: в следующем сезоне «Торпедо» будет в числе пяти последних команд РПЛ

Александр Тукманов: в следующем сезоне «Торпедо» будет в числе пяти последних команд РПЛ
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился ожиданиями от результатов команды в первом сезоне после возвращения в Российскую Премьер-Лигу.

«Один раз «Торпедо» выходило в Премьер-Лигу под моим руководством — тогда не было достаточного финансирования, нам было сложно. Что случилось потом, при другом руководителе, я не знаю. Если предполагать, что ждёт «Торпедо» в следующем сезоне, если оно будет играть в РПЛ, думаю, команда будет бороться за выживание. Без больших изменений относительно прошлого сезона команды в высшем дивизионе, но, возможно, не с таким большим отставанием. Где-то в числе последних пяти команд «Торпедо» и будет находиться», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Торпедо» получило право принять участие в следующем розыгрыше РПЛ, заняв второе место в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025. Ранее суд арестовал владельца столичного клуба Леонида Соболева по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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