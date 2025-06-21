Экс-президент «Торпедо» Тукманов раскритиковал возможное подписание Марио Фернандеса

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался против приглашения в команду экс-защитника сборной России Марио Фернандеса. Ранее о переговорах натурализованного бразильца со столичным клубом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

— Я бы даже не рассматривал подписание Марио Фернандеса в «Торпедо». На мой взгляд, сейчас он не помощник команде. Есть достаточно молодые ребята, а в этом возрасте сыграть крайнего защитника Марио будет очень сложно. Всё-таки ему уже почти 35 лет. Не знаю, зачем он нужен «Торпедо».

— Кто-то приведёт в качестве аргумента его опыт.

— Понимаете, опыт — это когда у игрока хорошие кондиции. Физические, моральные, когда человек является лидером. Насколько я знаю, Марио недостаточно хорошо владеет русским языком. Поэтому ему будет тяжело быть лидером, — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.