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Сафонов, Дембеле и другие игроки «ПСЖ» получили именные джерси от «Лейкерс»

Сафонов, Дембеле и другие игроки «ПСЖ» получили именные джерси от «Лейкерс»
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Игроки футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен» получили именные джерси популярной калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс», которая выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Усман Дембеле

Усман Дембеле

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Фабиан Руис

Фабиан Руис

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Ли Кан Ин

Ли Кан Ин

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Напомним, в последнем матче, который прошёл 20 июня в рамках клубного чемпионата мира 2-го тура в группе B, французский клуб уступил со счётом 0:1 бразильской команде «Ботафого».

«Лос-Анджелес Лейкерс», в свою очередь, уже завершил сезон, выбыв на стадии 1/8 финала плей-офф НБА. Тогда калифорнийский клуб уступил команде «Миннесота Тимбервулвз» по итогам пяти матчей со счётом 4-1.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал миноритарным акционером «ПСЖ».

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