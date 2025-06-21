Сафонов, Дембеле и другие игроки «ПСЖ» получили именные джерси от «Лейкерс»

Игроки футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен» получили именные джерси популярной калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс», которая выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Усман Дембеле Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Фабиан Руис Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Матвей Сафонов Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Ли Кан Ин Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Напомним, в последнем матче, который прошёл 20 июня в рамках клубного чемпионата мира 2-го тура в группе B, французский клуб уступил со счётом 0:1 бразильской команде «Ботафого».

«Лос-Анджелес Лейкерс», в свою очередь, уже завершил сезон, выбыв на стадии 1/8 финала плей-офф НБА. Тогда калифорнийский клуб уступил команде «Миннесота Тимбервулвз» по итогам пяти матчей со счётом 4-1.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал миноритарным акционером «ПСЖ».