Сафонов, Дембеле и другие игроки «ПСЖ» получили именные джерси от «Лейкерс»

Игроки футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен» получили именные джерси популярной калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс», которая выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Усман Дембеле
Фото: Пресс-служба «ПСЖ»
Хвича Кварацхелия
Фото: Пресс-служба «ПСЖ»
Фабиан Руис
Фото: Пресс-служба «ПСЖ»
Матвей Сафонов
Фото: Пресс-служба «ПСЖ»
Ли Кан Ин
Фото: Пресс-служба «ПСЖ»
Напомним, в последнем матче, который прошёл 20 июня в рамках клубного чемпионата мира 2-го тура в группе B, французский клуб уступил со счётом 0:1 бразильской команде «Ботафого».
«Лос-Анджелес Лейкерс», в свою очередь, уже завершил сезон, выбыв на стадии 1/8 финала плей-офф НБА. Тогда калифорнийский клуб уступил команде «Миннесота Тимбервулвз» по итогам пяти матчей со счётом 4-1.
Ранее стало известно, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал миноритарным акционером «ПСЖ».