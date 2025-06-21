«Милан» не будет продлевать контракт с Йовичем, сербом интересуются два клуба — Gazzetta

Сербский форвард Лука Йович покинет «Милан» в статусе свободного агента. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб отказался активировать опцию автоматического продления контракта игрока.

По данным источника, в подписании Йовича заинтересованы два клуба: мексиканский «Крус Асуль» и бразильский «Ботафого». Сообщается, что окончательное решение о месте продолжения карьеры футболистом пока не принято.

В сезоне-2024/2025 Лука Йович принял участие в 17 матчах Серии А и Кубка Италии. В них форвард отметился четырьмя забитыми мячами. Напомним, ранее сообщалось об интересе к форварду сборной Сербии со стороны «Спартака» и «Зенита».