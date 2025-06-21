Спортивный директор «Байера» Рольфес посвятил Вирцу письмо

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес написал письмо, посвятив его полузащитнику Флориану Вирцу, который перешёл в «Ливерпуль».

«Дорогой Флориан,

Я не хочу писать это. Я хотел бы сказать всему миру, что ты останешься в «Байере» до конца своей карьеры. Но ты решил покинуть наш клуб и начать новую главу в своей жизни. Конечно, я уважаю это решение. Мы не только теряем одного из лучших игроков в мире, мы теряем особенного человека.

Когда я впервые встретил тебя, то выделил не только твои навыки. А то, что ты делаешь с мячом, до сих пор не оставляет меня равнодушным. Что меня действительно впечатлило, так это твой образ мышления. Твоя воля к победе. Жажда забить, независимо от счёта. Постоянное стремление стать лучше, даже в мелочах. И твоё окружение: родители всегда были рядом, поддерживали тебя и в то же время не давали оступиться.

Твоё отношение к работе сделало тебя лидером. Спокойный, сосредоточенный, целеустремлённый. Более опытные игроки равняются на тебя. Ты уже давно стал суперзвездой, но остаёшься тем же Фло. Как в том решающем матче против «Бремена». Это должен был быть ты с тем хет-триком. Даже когда болельщики уже были на поле, ты должен был забить снова.

Ты как-то сказал мне, что никогда раньше не забивал хет-трик, и поэтому ты пошёл на это. Всё просто. И ты, конечно, помнишь, как мы были в Марселе и я сказал тебе, что ты можешь взять футболку с номером 10. Ты был очень счастлив и горд. На фотографии мы запечатлены спустя несколько минут, а ты всё ещё сияешь от счастья. Это многое говорит о тебе.

Я желаю тебе всего самого лучшего в футбольном клубе «Ливерпуль». Я знаю, ты добьёшься своего, и надеюсь, что выиграешь много матчей и титулов. А может, и нет, когда мы встретимся лицом к лицу.

Спасибо тебе, Фло, за то, что ты провёл время под нашим флагом, и за то, что ты такой, какой ты есть. А также огромное спасибо твоей семье, которая так часто была с нами. Твоим родителям за то, что всегда были открыты в разговоре, уважительны и скромны. Мы знаем друг друга много лет, доверие и связь между нами сильны и необычны в футбольном бизнесе. Вы все останетесь частью семьи «Байер 04», — опубликовал Рольфес на сайте Linkedin.