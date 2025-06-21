Игрок «Реала» Хёйсен поделился ожиданиями от работы с Хаби Алонсо

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен поделился ожиданиями от совместной работы с новым главным тренером команды Хаби Алонсо.

«Мы очень рады, что Хаби Алонсо тоже здесь. Я думаю, у него много хороших идей, и мы проведём вместе несколько замечательных лет», — приводит слова Хёйсена Madrid Zone в социальной сети Х.

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. В «Королевский клуб» экс-полузащитник сборной Испании перебрался из леверкузенского «Байера», в котором работал с октября 2022 по май 2025 года. С «Байером» Алонсо стал чемпионом и обладателем Кубка Германии — 2023/2024, а также завоевал Суперкубок Германии — 2024/2025.