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Мбаппе не полетит с «Реалом» на второй матч клубного ЧМ с «Пачукой» — Marca

Мбаппе не полетит с «Реалом» на второй матч клубного ЧМ с «Пачукой» — Marca
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Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не полетит с командой на матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с мексиканской «Пачукой». Как сообщает Marca, ранее госпитализированный с острым гастроэнтеритом футболист пропустит вторую игру «Королевского клуба» на КЧМ подряд.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, Килиан Мбаппе по-прежнему не тренируется вместе с командой и продолжает работать индивидуально на территории отеля. Вероятность его возвращения будет изучаться в дальнейшем. Врачи будут оценивать состояние игрока изо дня в день.

В 1-м туре клубного ЧМ «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1). Килиан Мбаппе также пропускал данную встречу.

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