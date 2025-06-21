Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» объявил о трансфере Тимура Сулейманова из «Локомотива»

«Ростов» объявил о трансфере Тимура Сулейманова из «Локомотива»
Комментарии

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о трансфере нападающего Тимура Сулейманова из московского «Локомотива».

«Приветствуем Тимура Сулейманова в «Ростове»! Воспитанник «Локомотива» переходит в наш клуб! Трансфер 25-летнего нападающего стал первым приобретением «Ростова» в это межсезонье. Тимур, добро пожаловать в Ростов», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме
Официально
Виталий Кафанов покинул «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android