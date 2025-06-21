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Экс-тренер сборной Англии Саутгейт мог возглавить национальную команду Польши

Экс-тренер сборной Англии Саутгейт мог возглавить национальную команду Польши
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Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша прокомментировал информацию, что бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хотел возглавить национальную команду Польши.

«Мы получили предложение о сотрудничестве с ним, но не нужно забывать одну простую вещь: ни один иностранный тренер не сможет гарантировать нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы сразу же подписал с ним контракт.

Ярчайший пример – Фернанду Сантуш. Успешный тренер, известное имя, все рукоплескали. Но на деле всё вышло неожиданно и печально для нас», – приводит слова Кулеши Przegląd Sportowy.

Сборная Польши играет на отборочном этапе чемпионата мира — 2026 в группе G с командами Финляндии, Нидерландов, Литвы и Мальты. Польская команда занимает третье место в данной группе (шесть очков).

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