Экс-тренер сборной Англии Саутгейт мог возглавить национальную команду Польши

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша прокомментировал информацию, что бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хотел возглавить национальную команду Польши.

«Мы получили предложение о сотрудничестве с ним, но не нужно забывать одну простую вещь: ни один иностранный тренер не сможет гарантировать нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы сразу же подписал с ним контракт.

Ярчайший пример – Фернанду Сантуш. Успешный тренер, известное имя, все рукоплескали. Но на деле всё вышло неожиданно и печально для нас», – приводит слова Кулеши Przegląd Sportowy.

Сборная Польши играет на отборочном этапе чемпионата мира — 2026 в группе G с командами Финляндии, Нидерландов, Литвы и Мальты. Польская команда занимает третье место в данной группе (шесть очков).