Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркус Рашфорд оценил шансы Ламина Ямаля на победу в «Золотом мяче»

Маркус Рашфорд оценил шансы Ламина Ямаля на победу в «Золотом мяче»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался об игре 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, а также оценил шансы испанца выиграть «Золотой мяч» — 2025.

«Трудно описать словами то, что он делает, потому что ему не положено этого делать, ведь ему всего 16-17 лет. В 17 лет он играет на высшем уровне. Не думаю, что мы видели такое раньше. То, что он делает, ненормально, потому что он будет только совершенствоваться. Поэтому мы не знаем, что будем говорить о нём через три года. Его менталитет, позволяющий ему делать всё естественно, — ещё одно из его умений.

Это зависит от того, что они ценят. Если они ценят только умение играть, я думаю, он может этого добиться. Но у Дембеле есть Лига чемпионов… Всё зависит от того, на что они смотрят. Я не буду разочарован, если кто-то из них выиграет его», — приводит слова Рашфорда COPE.

Материалы по теме
Фото
«Кумир и образец». Ямаль поделился совместным фото с Неймаром из бассейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android