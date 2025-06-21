Агент Марина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Крылья»

Хосе Луис Родригес, агент 27-летнего экс-нападающего «Оренбурга» Химми Марина, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в самарские «Крылья Советов».

«Мы обсуждаем окончательные детали с клубом РПЛ. Я предпочитаю не называть название клуба, но это клуб РПЛ. Мы надеемся, что к среде всё будет согласовано и Джимми сможет отправиться на предсезонную подготовку», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Марин принял участие в 26 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Ранее клуб, вылетевший в Первую лигу, объявил об уходе игрока.