Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Марина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Крылья»

Агент Марина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Крылья»
Комментарии

Хосе Луис Родригес, агент 27-летнего экс-нападающего «Оренбурга» Химми Марина, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в самарские «Крылья Советов».

«Мы обсуждаем окончательные детали с клубом РПЛ. Я предпочитаю не называть название клуба, но это клуб РПЛ. Мы надеемся, что к среде всё будет согласовано и Джимми сможет отправиться на предсезонную подготовку», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Марин принял участие в 26 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Ранее клуб, вылетевший в Первую лигу, объявил об уходе игрока.

Материалы по теме
Официально
«Крылья Советов» объявили об уходе двух футболистов в московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android