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Рашфорд назвал состав своей команды мечты

Рашфорд назвал состав своей команды мечты
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27-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в интервью для YouTube-канала xBuyer составил свою версию символической сборной.

  • Голкипер: Джанлуиджи Буффон;
  • Защитники: Маркос Кафу, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;
  • Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан;
  • Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.

В 41 матче прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал девять результативных передач. С февраля игрок выступал за «Астон Виллу» в рамках аренды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 50 млн. Контракт Рашфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

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