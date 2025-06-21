Рашфорд назвал состав своей команды мечты

27-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в интервью для YouTube-канала xBuyer составил свою версию символической сборной.

Голкипер: Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Маркос Кафу, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;

Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан;

Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.

В 41 матче прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал девять результативных передач. С февраля игрок выступал за «Астон Виллу» в рамках аренды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 50 млн. Контракт Рашфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.