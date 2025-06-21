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Тренер «Боруссии» Ковач прокомментировал победу над «Мамелоди Сандаунз» на клубном ЧМ

Тренер «Боруссии» Ковач прокомментировал победу над «Мамелоди Сандаунз» на клубном ЧМ
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о победе своих подопечных над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (4:3) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11'     1:1 Нмеча – 16'     1:2 Гирасси – 34'     1:3 Беллингем – 45'     1:4 Мудау – 60'     2:4 Рейнерс – 62'     3:4 Мотиба – 90'    

«Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Обеим командам было тяжело, но соперники к этому привыкли. Мы, конечно, показали не лучшую игру, но сегодня это было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и всё определённо шло не так гладко. Важно было то, что мы выиграли игру. Остальное не имеет значения», — приводит слова Ковача официальный сайт «Боруссии» со ссылкой на DAZN.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Матчи проходят при высокой температуре, которая достигает 33 °C.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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