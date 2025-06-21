Тренер «Боруссии» Ковач прокомментировал победу над «Мамелоди Сандаунз» на клубном ЧМ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о победе своих подопечных над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (4:3) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Обеим командам было тяжело, но соперники к этому привыкли. Мы, конечно, показали не лучшую игру, но сегодня это было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и всё определённо шло не так гладко. Важно было то, что мы выиграли игру. Остальное не имеет значения», — приводит слова Ковача официальный сайт «Боруссии» со ссылкой на DAZN.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Матчи проходят при высокой температуре, которая достигает 33 °C.