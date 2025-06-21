Мурад Мусаев рассказал о первых днях работы «Краснодара» после выхода из отпуска

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о первых дня работы команды после выхода из отпуска.

«Большая самоотдача, старание, но первые дни видно, что физически тяжело, и кого‑то выделить сложно. Сейчас все под нагрузками. Оценку [новичкам] даём, прежде всего, по матчам за предыдущие команды, которые мы смотрели, когда выбирали. Уверены, они нас усилят», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством главного тренера Мурада Мусаева завоевал первый титул в клубной истории, став чемпионом по итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 67 очков в 30 матчах, на одно очко опередили санкт-петербургский «Зенит» и выиграли чемпионство благодаря победе в последнем туре.