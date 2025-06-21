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Мануэль Нойер: «Бавария» является одним из фаворитов клубного чемпионата мира

Мануэль Нойер: «Бавария» является одним из фаворитов клубного чемпионата мира
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура клубного чемпионата мира с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» (2:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18'     1:1 Мерентьель – 66'     2:1 Олисе – 84'    

«Думаю, что я сыграл хороший матч в защите, чтобы хорошо построить игру с моей линией обороны. В первом тайме я сделал один важный сейв при игре один на один с нападающим. А при счёте 1:1 во втором тайме было очень сложно, потому что у форварда было слишком много времени, а угол был хорошим.

Это было нелегко, мы ожидали очень сложную игру. Мы столкнулись с командой из Южной Америки, а с ними не так-то просто играть. Это очень сложная игра, и сегодня это проявилось. Болельщики «Боки» были очень громкими, особенно во втором тайме, когда они сравняли счёт.

Мы с нетерпением ждём продолжения, потому что я думаю, что у нас хорошая команда и мы являемся одними из фаворитов этого турнира», — приводит слова Нойера официальный сайт ФИФА.

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