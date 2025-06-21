Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джоб Беллингем высказался о победе над клубом из ЮАР после дебютного гола за «Боруссию»

Джоб Беллингем высказался о победе над клубом из ЮАР после дебютного гола за «Боруссию»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский полузащитник Джоб Беллингем прокомментировал победу дортмундской «Боруссии» над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (4:3) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира. Один из мячей на свой счёт записал новичок дортмундцев.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11'     1:1 Нмеча – 16'     1:2 Гирасси – 34'     1:3 Беллингем – 45'     1:4 Мудау – 60'     2:4 Рейнерс – 62'     3:4 Мотиба – 90'    

«Это была тяжёлая игра и важная победа над действительно хорошим соперником. Они могут гордиться собой, особенно учитывая погодные условия. Для нас это что-то новое, к чему нам нужно привыкнуть. Я рад, что мы победили, но многое ещё предстоит улучшить, как мне лично, так и команде», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Боруссии» со ссылкой на DAZN.

Джоб Беллингем перебрался в немецкий клуб летом 2025 года в специальное трансферное окно перед стартом клубного ЧМ. «Боруссия» возглавляет группу F с четырьмя очками после двух туров. «Мамелоди Сандаунз» располагается на второй строчке, набрав три очка.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: «Реал» и «Ювентус» на КЧМ, волейбольная Лига наций, UFC и теннис
Топ-матчи воскресенья: «Реал» и «Ювентус» на КЧМ, волейбольная Лига наций, UFC и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android