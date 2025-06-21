Джоб Беллингем высказался о победе над клубом из ЮАР после дебютного гола за «Боруссию»

Английский полузащитник Джоб Беллингем прокомментировал победу дортмундской «Боруссии» над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (4:3) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира. Один из мячей на свой счёт записал новичок дортмундцев.

«Это была тяжёлая игра и важная победа над действительно хорошим соперником. Они могут гордиться собой, особенно учитывая погодные условия. Для нас это что-то новое, к чему нам нужно привыкнуть. Я рад, что мы победили, но многое ещё предстоит улучшить, как мне лично, так и команде», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Боруссии» со ссылкой на DAZN.

Джоб Беллингем перебрался в немецкий клуб летом 2025 года в специальное трансферное окно перед стартом клубного ЧМ. «Боруссия» возглавляет группу F с четырьмя очками после двух туров. «Мамелоди Сандаунз» располагается на второй строчке, набрав три очка.