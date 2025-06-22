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Овьедо — Мирандес, результат матча 21 июня 2025, счёт 3:1, плей-офф за выход в Ла Лигу

«Овьедо» переиграл «Мирандес» и вышел в Ла Лигу, Касорла забил гол
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«Овьедо» обыграл «Мирандес» в ответном финальном матче за выход в Ла Лигу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля, общий счёт в противостоянии 3:2. Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. Главным арбитром встречи был Мигель Сесма Эспиноса.

Испания — Сегунда . Final. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
3 : 1
ДВ
Мирандес
Миранда-де-Эбро
0:1 Паничелли – 16'     1:1 Cazorla – 39'     2:1 Шаир – 52'     3:1 Портильо – 103'    
Удаления: Костас – 120' / Постиго – 74', Эгилус – 119'

Хоакин Паничелли на 16-й минуте вывел «Мирандес» вперёд. Санти Касорла на 39-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт в этой встрече. Ильяс Шаир на 52-й минуте обеспечил «Овьедо» преимущество. Игра перешла в дополнительное время. На 103-й минуте взятием ворот отметился Франсиско Портильо.

По итогам регулярного сезона Сегунды «Овьедо» занял третье место в турнирной таблице, «Мирандес» расположился на четвёртой строчке, оба коллектива набрали по 75 очков. Напрямую в высший испанский дивизион вышли «Леванте» и «Эльче».

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