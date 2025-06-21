«Брайтон» хочет усилиться полузащитником «Марселя» Унаи — Footmercato

«Брайтон энд Хоув Альбион» изучает возможность приобретения полузащитника «Марселя» Аззедина Унаи. Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, «чайки» уже обсуждают с футболистом условия потенциального сотрудничества. Отмечается, что игрок хотел бы присоединиться к английской команде. Коллектив английской Премьер-лиги предлагает хавбеку контракт, рассчитанный на четыре года. «Олимпик» намерен получить за Унаи не менее € 11 млн.

В прошлом сезоне Аззедин на правах аренды выступал за греческий «Панатинаикос». В 37 матчах клубного сезона-2024/2025 игрок забил пять голов и отдал семь результативных передач.