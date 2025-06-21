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Тимур Сулейманов обратился к болельщикам «Локомотива» после своего перехода в «Ростов»

Тимур Сулейманов обратился к болельщикам «Локомотива» после своего перехода в «Ростов»
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Экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов обратился к болельщикам столичной команды после перехода в «Ростов». О трансфере 25-летнего нападающего пресс-служба жёлто-синих объявила в субботу, 21 июня. Сулейманов стал первым новичком клуба в летнее трансферное окно.

«Дорогие друзья, дорогие болельщики, мои любимые. Я буду скучать по вам. Надеюсь, мы не прощаемся. Я уеду и буду опять ждать встречи с вами», — заявил Сулейманов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Локомотива».

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».

Тимур Сулейманов выступал в составе железнодорожников с сентября 2023 года. В минувшем сезоне на счету нападающего гол и результативная передача в 29 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё шесть мячей и голевой пас в активе Сулейманова в 11 играх в Фонбет Кубке России.

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