Сегодня, 21 июня, состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2025 среди молодёжных команд (до 21 года) в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 21 июня:

Португалия — Нидерланды — 0:1;

Испания — Англия — 1:3.

В воскресенье, 22 июня, состоятся ещё две четвертьфинальные игры. Дания сыграет с Францией, а Германия — с Италией.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане одолели Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.