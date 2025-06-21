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Интер Милан — Урава Ред Даймондс, результат матча 21 июня 2025, счёт 2:1, Клубный ЧМ 2025 года

«Интер» Милан одолел клуб «Урава Ред Даймондс» в матче клубного ЧМ, забив на 90+2-й минуте
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Завершился матч 2-го тура группы E клубного чемпионата мира, в котором встречались итальянский «Интер» и японский «Урава Ред Даймондс». Победу одержали футболисты «нерадзурри» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дахане Бейдой (Мавритания).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
0:1 Ватанаби – 11'     1:1 Мартинес – 78'     2:1 Карбони – 90+2'    

Рёма Ватанаби на 11-й минуте вывел команду «Урава Ред Даймондс» вперёд. Лаутаро Мартинес сравнял счёт на 78-й минуте. Валентин Карбони на 90+2-й минуте забил победный гол «Интера».

После этой игры «Интер» возглавляет турнирную таблицу группы Е (4 очка), «Урава Ред Даймондс» располагается на последнем месте (0 очков).

В 1-м туре «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (1:1), а «Урава Ред Даймондс» уступил аргентинскому клубу «Ривер Плейт» (1:3).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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