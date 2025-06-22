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Иммобиле готов вернуться в Серию А, в форварде заинтересована «Болонья» — Скира

Иммобиле готов вернуться в Серию А, в форварде заинтересована «Болонья» — Скира
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Бывший форвард сборной Италии Чиро Иммобиле сообщил о своей готовности перейти в «Болонью». Как сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в X (ранее Twitter), клуб изучает возможность подписания игрока турецкого «Бешикташа».

По данным источника, препятствием на пути к возвращению Иммобиле в Италию является его высокая зарплата, которая составляет € 6 млн в год. Сообщается, что «Болонья» готова предложить 35-летнему нападающему двухлетний контракт с зарплатой € 2 млн и опцией продления на сезон.

Существуют два способа для осуществления сделки: Иммобиле должен снизить зарплатные требования, либо «Бешикташ» будет вынужден заплатить компенсацию за расторжение контракта. В минувшем розыгрыше Суперлиги Иммобиле забил 15 голов и оформил четыре результативные передачи в 30 матчах.

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