Иммобиле готов вернуться в Серию А, в форварде заинтересована «Болонья» — Скира

Бывший форвард сборной Италии Чиро Иммобиле сообщил о своей готовности перейти в «Болонью». Как сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в X (ранее Twitter), клуб изучает возможность подписания игрока турецкого «Бешикташа».

По данным источника, препятствием на пути к возвращению Иммобиле в Италию является его высокая зарплата, которая составляет € 6 млн в год. Сообщается, что «Болонья» готова предложить 35-летнему нападающему двухлетний контракт с зарплатой € 2 млн и опцией продления на сезон.

Существуют два способа для осуществления сделки: Иммобиле должен снизить зарплатные требования, либо «Бешикташ» будет вынужден заплатить компенсацию за расторжение контракта. В минувшем розыгрыше Суперлиги Иммобиле забил 15 голов и оформил четыре результативные передачи в 30 матчах.