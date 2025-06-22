Четыре клуба Ла Лиги проявляют интерес к Джейми Варди — Конур

Четыре футбольных клуба из испанской Ла Лиги проявляют интерес к бывшему нападающему «Лестер Сити» Джейми Варди. 38-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, привлёк внимание «Севильи», «Валенсии», «Вильярреала» и «Бетиса». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах Варди также заинтересованы американские «Сан-Диего» и «Ди-Си Юнайтед», а также английские «Лидс Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

В прошедшем сезона Варди забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах. Футболист защищал цвета «лис» с 2012 года.