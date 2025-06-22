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Флориан Вирц объяснил, почему принял решение перейти в «Ливерпуль»

Флориан Вирц объяснил, почему принял решение перейти в «Ливерпуль»
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Новоиспечённый полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц объяснил, почему принял решение перейти в английский клуб из леверкузенского «Байера».

«Я просто подумал, что это был правильный момент в моей карьере, чтобы сделать следующий шаг, и, конечно, я хотел попасть в клуб, который входит в тройку лучших в мире, и, по моему мнению, «Ливерпуль» был одним из них. Да, я просто увидел себя в лучших руках в «Ливерпуле». Меня действительно убедили люди здесь, идея, и всё, что клуб мне предлагал, было действительно хорошим», — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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