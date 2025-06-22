Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Гехи из «Кристал Пэлас» — The Guardian

«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Гехи из «Кристал Пэлас» — The Guardian
Аудио-версия:
Комментарии

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на центрального защитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марка Гехи. Как сообщает The Guardian, команды заинтересованы в трансфере футболиста текущим летом. Марк Гехи, в свою очередь, готов остаться в «Кристал Пэлас» до конца контракта.

По данным источника, защитник собирается покинуть свой нынешний клуб бесплатно летом 2026 года, когда подойдёт к концу его соглашение с лондонцами. «Кристал Пэлас», как сообщается, намерен продать Гехи уже в текущее трансферное окно, чтобы не потерять ценный актив без компенсации.

Марк Гехи перебрался в «Кристал Пэлас» из «Челси» летом 2021 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 23,34 млн. В сезоне-2024/2025 защитник вместе с клубом стал обладателем Кубка Англии.

Материалы по теме
«Ливерпуль» оформил рекордный трансфер! А «Барса» покупает друга Ямаля! LIVE окна в Европе
Live
«Ливерпуль» оформил рекордный трансфер! А «Барса» покупает друга Ямаля! LIVE окна в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android