«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Гехи из «Кристал Пэлас» — The Guardian

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на центрального защитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марка Гехи. Как сообщает The Guardian, команды заинтересованы в трансфере футболиста текущим летом. Марк Гехи, в свою очередь, готов остаться в «Кристал Пэлас» до конца контракта.

По данным источника, защитник собирается покинуть свой нынешний клуб бесплатно летом 2026 года, когда подойдёт к концу его соглашение с лондонцами. «Кристал Пэлас», как сообщается, намерен продать Гехи уже в текущее трансферное окно, чтобы не потерять ценный актив без компенсации.

Марк Гехи перебрался в «Кристал Пэлас» из «Челси» летом 2021 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 23,34 млн. В сезоне-2024/2025 защитник вместе с клубом стал обладателем Кубка Англии.