Клопп — о переходе Вирца в «Ливерпуль»: с нетерпением жду его появления на поле

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на переход полузащитника Флориана Вирца из леверкузенского «Байера» в стан мерсисайдцев.

«Это будет невероятно здорово, не сомневаюсь. «Ливерпуль» – фантастическая команда, которая в прошлом сезоне уже была великолепна. Усилить такой состав очень непросто, особенно когда ты чемпион. Но у «Ливерпуля» это получилось.

Они приобрели Флориана Вирца – по-настоящему выдающийся талант. С нетерпением жду его появления на поле. Это будет классно», — приводит слова Клоппа RTL/ntv.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.