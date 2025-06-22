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Вирц назвал качества, которые надеется привнести в игру «Ливерпуля»

Вирц назвал качества, которые надеется привнести в игру «Ливерпуля»
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Новоиспечённый полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц ответил на вопрос, какие качества он может привнести в игру английского клуба.

— Какие качества вы надеетесь привнести в «Ливерпуль»?
— Люди говорят, что я креативный игрок, и я надеюсь, что смогу привнести эту креативность в команду, а также радость на поле. Я стараюсь делать передачи, забивать голы и бежать вместе с командой в защиту. Я надеюсь, что смогу сделать команду на один шаг лучше, — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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