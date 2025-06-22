Опорник «Бетиса» Кардозо договорился о контракте с «Атлетико», клуб требует € 40 млн — AS

Американский полузащитник «Бетиса» Джонни Кардозо договорился об условиях контракта с мадридским «Атлетико». Как сообщает издание AS, «матрасники» полностью согласовали все детали с 23-летним опорником. Клубу осталось лишь договориться с «Бетисом», которому принадлежат права на игрока.

По данным источника, «Бетис» требует за своего футболиста € 40 млн. «Атлетико» видит в Кардозо идеального кандидата на роль разрушителя атак, но не готов платить больше € 30 млн. Соглашение между клубами пока не достигнуто.

Джонни Кардозо перебрался в «Бетис» из бразильского «Интернасьонала» в январе прошлого года за € 6 млн. В сезоне-2024/2025 на счету футболиста четыре забитых мяча и результативная передача в 46 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость американца, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.