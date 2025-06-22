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Стали известны все участники Ла Лиги сезона-2025/2026

Определились все участники Ла Лиги сезона-2025/2026
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Стали известны все участники следующего розыгрыша чемпионата Испании сезона-2025/2026.

По итогам сезона-2024/2025 17 команд Ла Лиги сохранили прописку в элитном дивизионе. Три команды, занявшие места с 18-го по 20-е, — «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вильядолид» покинули Примеру, их места заняли команды, выступавшие в минувшем сезоне в Сегунде: «Леванте», ставший чемпионов второго по силе турнира в Испании, «Эльче», занявший вторую строчку и «Овьедо», выигравший плей-офф за выход в Ла Лигу, разыгрывавшийся между клубами, занявшими с третьего по шестое место по итогам основной кампании-2024/2025.

Таким образом, перечень всех команд, которые сыграют в следующем сезоне элитного испанского дивизиона выглядит следующим образом:

«Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Атлетик», «Вильярреал», «Бетис», «Сельта», «Райо Вальекано», «Осасуна», «Мальорка», «Реал Сосьедад», «Валенсия», «Хетафе», «Эспаньол», «Алавес», «Севилья», «Леванте», «Эльче» и «Овьедо».

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