«Овьедо» вышел в Ла Лигу впервые за 24 года. Тогда за клуб играл Виктор Онопко

«Овьедо» обыграл «Мирандес» в ответном финальном матче стыкового раунда за выход в Ла Лигу со счётом 3:1 по итогам дополнительного времени. Общий счёт в противостоянии 3:2 в пользу «синих», что позволило им вернуться в высший испанский дивизион спустя 24 года после вылета.

В крайний раз, когда «Овьедо» выступал в Примере, — в сезоне-2000/2001 — в состве команды играл российский защитник Виктор Онопко, ныне являющийся помощником главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. С клубом из Овьедо Онопко также провёл ещё одну кампанию, сыграв в сезоне-2001/2002 в Сегунде, после чего отправился в мадридский «Райо Вальекано».

Отметим, «Овьедо» стал последним 20-м определившимся участником Ла Лиги грядущего розыгрыша.

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