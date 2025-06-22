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«Овьедо» вышел в Ла Лигу впервые за 24 года. Тогда за клуб играл Виктор Онопко

«Овьедо» вышел в Ла Лигу впервые за 24 года. Тогда за клуб играл Виктор Онопко
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«Овьедо» обыграл «Мирандес» в ответном финальном матче стыкового раунда за выход в Ла Лигу со счётом 3:1 по итогам дополнительного времени. Общий счёт в противостоянии 3:2 в пользу «синих», что позволило им вернуться в высший испанский дивизион спустя 24 года после вылета.

Испания — Сегунда . Final. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
3 : 1
ДВ
Мирандес
Миранда-де-Эбро
0:1 Паничелли – 16'     1:1 Cazorla – 39'     2:1 Шаир – 52'     3:1 Портильо – 103'    
Удаления: Костас – 120' / Постиго – 74', Эгилус – 119'

В крайний раз, когда «Овьедо» выступал в Примере, — в сезоне-2000/2001 — в состве команды играл российский защитник Виктор Онопко, ныне являющийся помощником главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. С клубом из Овьедо Онопко также провёл ещё одну кампанию, сыграв в сезоне-2001/2002 в Сегунде, после чего отправился в мадридский «Райо Вальекано».

Отметим, «Овьедо» стал последним 20-м определившимся участником Ла Лиги грядущего розыгрыша.

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