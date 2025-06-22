Алонсо рассказал о состоянии Мбаппе, которого выписали из больницы в США

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о самочувствии нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, ранее Мбаппе французский нападающий был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Позже его выписали из больницы.

«Ему уже лучше, он вернулся из больницы и восстанавливается. Мы настроены оптимистично, что он будет доступен в матче с «Зальцбургом», — приводит слова Алонсо Managing Madrid.

Матч клубного чемпионата мира между «Ред Булл Зальцбургом» и «Реалом» состоится 27 июня, начало – 4:00 мск. Отметим, 22 июня, «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой» в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира. Начало игры — в 22:00 мск.