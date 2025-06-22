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Алонсо рассказал о состоянии Мбаппе, которого выписали из больницы в США

Алонсо рассказал о состоянии Мбаппе, которого выписали из больницы в США
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о самочувствии нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, ранее Мбаппе французский нападающий был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Позже его выписали из больницы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ему уже лучше, он вернулся из больницы и восстанавливается. Мы настроены оптимистично, что он будет доступен в матче с «Зальцбургом», — приводит слова Алонсо Managing Madrid.

Матч клубного чемпионата мира между «Ред Булл Зальцбургом» и «Реалом» состоится 27 июня, начало – 4:00 мск. Отметим, 22 июня, «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой» в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира. Начало игры — в 22:00 мск.

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