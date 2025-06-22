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Флуминенсе — Ульсан Хёндэ, результат матча 22 июня 2025, счёт 4:2, Клубный ЧМ 2025

«Флуминенсе» обыграл «Ульсан Хёндэ», возглавив группу F и оставив корейцев без плей-офф
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В ночь с 21 на 22 июня 2025 года завершился матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречались бразильский «Флуминенсе» и южнокорейский «Ульсан Хёндэ». Встреча прошла стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) и завершилась победой бразильской команды со счётом 4:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
4 : 2
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Арьяс – 27'     1:1 Хьюн – 37'     1:2 Сан – 45+3'     2:2 Нонато – 66'     3:2 Фрейтес – 83'     4:2 Кено – 90+2'    

В составе победителей голами отличились колумбийский нападающий Джон Арьяс (1+1), аргентинский защитник Хуан Фрейтес, а также бразильцы Кено и Нонато. У корейской команды забивали Ли Чжин Хьюн (1+1) и Ом Вон Сан (1+1). Отметим, по ходу встречи бразильская команда вела со счётом 1:0, однако потом отыгралась с 1:2, забив три решающих мяча в течение второго тайма.

«Флуминенсе» возглавил группу F Клубного чемпионата мира. В активе бразильской команды четыре очка и лучшая разница мячей (+2). На втором месте с таким же количеством очков идёт дортмундская «Боруссия», имеющая разницу мячей (+1). На третьей строчке с тремя очками идёт «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Замыкает турнирную таблицу и теряет шансы на выход в плей-офф корейский «Ульсан Хёндэ» (0). В решающем туре «Флуминенсе» сыграет с «Мамелоди Сандаунз», а «Ульсан Хёндэ» проведёт встречу с «Боруссией». Игры состоятся 25 июня.

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