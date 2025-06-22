Гвардиола ответил на вопрос о возможности поработать в Южной Америке

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о возможности поработать в Южной Америке.

— Вы бы когда-нибудь поработали тренером в Южной Америке?

— Почему бы и нет? — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, минувшей осенью «Манчестер Сити» продлил контракт с испанским специалистом до 2027 года. Однако в СМИ сообщалось, что Гвардиола может покинуть команду, чтобы взять паузу в тренерской карьере. 54-летний испанец возглавляет «горожан» с 2016 года. Он выиграл с клубом 17 трофеев, включая Лигу чемпионов.

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