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Полузащитник «Реала» Тчуамени: было очень тяжело смотреть финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Тчуамени: было очень тяжело смотреть финал Лиги чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о важности клубного чемпионата мира.

«Нам было очень тяжело смотреть, как в финале Лиги чемпионов играли две команды, не являющиеся «Реалом». Нам нужно выиграть клубный чемпионат мира. Мы обязаны это сделать. Нам нужно снова победить. Мы хотим выиграть это соревнование», — приводит слова Тчуамени Madrid Zone в социальной сети X.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. «Реал» в Лиге чемпионов добрался до четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу».

22 июня, «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой» в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира. Начало игры — в 22:00 мск.

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