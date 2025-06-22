Хаби Алонсо обратился к вернувшемуся в Ла Лигу «Овьедо», упомянув 40-летнего Санти Касорлу

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на выход «Овьедо» в Ла Лигу впервые за 24 года после победы клуба в стыковых раундах плей-офф Сегунды. В финальном матче плей-офф «Овьедо» оказался сильнее «Мирандеса» Общий счёт в противостоянии с 3:2 (0:1, 3:1 д. вр.).

«Поздравляю «Овьедо» с выходом в Ла Лигу! Это исторический клуб. Я рад за них, и я рад за моего большого друга Санти Касорлу», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, 40-летний Касорла является воспитанником команды из Овьедо, однако за первую команду испанец сыграл впервые в 2023 году, когда подписал контракт с минимальной заработной платой. Также по условиям данного соглашения бывший хавбек сборной Испании отдаёт клубной академии 10% от продаж своих футболок. Всего в минувшем сезоне футболист провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов, включая два мяча в плей-офф за выход в Ла Лигу. Кроме того, на счету полузащитника пять ассистов.

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