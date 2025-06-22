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Хаби Алонсо обратился к вернувшемуся в Ла Лигу «Овьедо», упомянув 40-летнего Санти Касорлу

Хаби Алонсо обратился к вернувшемуся в Ла Лигу «Овьедо», упомянув 40-летнего Санти Касорлу
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на выход «Овьедо» в Ла Лигу впервые за 24 года после победы клуба в стыковых раундах плей-офф Сегунды. В финальном матче плей-офф «Овьедо» оказался сильнее «Мирандеса» Общий счёт в противостоянии с 3:2 (0:1, 3:1 д. вр.).

Испания — Сегунда . Final. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
3 : 1
ДВ
Мирандес
Миранда-де-Эбро
0:1 Паничелли – 16'     1:1 Cazorla – 39'     2:1 Шаир – 52'     3:1 Портильо – 103'    
Удаления: Костас – 120' / Постиго – 74', Эгилус – 119'

«Поздравляю «Овьедо» с выходом в Ла Лигу! Это исторический клуб. Я рад за них, и я рад за моего большого друга Санти Касорлу», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, 40-летний Касорла является воспитанником команды из Овьедо, однако за первую команду испанец сыграл впервые в 2023 году, когда подписал контракт с минимальной заработной платой. Также по условиям данного соглашения бывший хавбек сборной Испании отдаёт клубной академии 10% от продаж своих футболок. Всего в минувшем сезоне футболист провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов, включая два мяча в плей-офф за выход в Ла Лигу. Кроме того, на счету полузащитника пять ассистов.

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