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Сборная Канады сыграла вничью с Кюрасао в матче Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

Сборная Канады сыграла вничью с Кюрасао в матче Золотого кубка КОНКАКАФ-2025
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Сборная Канады сыграла вничью с Кюрасао в матче Золотого кубка КОНКАКАФ-2025. Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Шелл Энерджи Стэдиум» и завершилась со счётом 1:1.

Сборная Канады открыла счёт в матче на девятой минуте после гола Натана Салибы. Кюрасао удалось избежать поражения на четвёртой компенсированной минуте после гола Джереми Антониса.

В следующем матче сборная Канады сыграет с национальной командой Сальвадора, а Кюрасао встретится с Гондурасом. Оба матча пройдут 25 июня.

Золотой кубок КОНКАКАФ — главный футбольный турнир национальных команд стран, входящих в КОНКАКАФ, который проводится каждые два года.

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