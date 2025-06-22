Вирц рассказал, о чём разговаривал с Арне Слотом перед трансфером в «Ливерпуль»

Новоиспечённый полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц ответил на вопрос, как и о чём разговаривал с главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом.

— Ты говорил с главным тренером Арне Слотом — как прошёл этот разговор?

— Разговоры всегда были очень хорошими. Я помню первый раз, когда он уже показал мне несколько фрагментов того, как мы хотим играть и как я мог бы вписаться в команду. Он говорил мне, что я — игрок, которого он действительно хочет видеть и который может сделать её сильнее. Я мог себе представить, что это будет хорошо — быть в команде и делать её лучше, потому что мне нужно показывать свои лучшие результаты каждую неделю — я здесь именно для этого, — приводит слова Вирца официальный сайт мерсисайцев.

В завершившемся сезоне Вирц сыграл в 45 матчах во всех турнирах за «Байер», отметившись 16 голами и 15 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 140 млн.

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