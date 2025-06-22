Алонсо рассказал, что хочет видеть от Винисиуса в «Реале»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о роли в команде бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.

«Я вижу, что он хорошо играет, но все мы хотим, чтобы он был решающим. У Винисиуса есть это качество и непредсказуемый стиль игры. Когда он получает удовольствие и соединяется со своей сутью, он очень помогает команде, — приводит слова Алонсо Ge.Globo.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 18 результативных передач.