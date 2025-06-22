Флориан Вирц рассказал о давлении от игры в АПЛ после Бундслиги

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц поделился мыслями от адаптации при переезде из Бундеслиги в АПЛ.

— В АПЛ большая нагрузка для любого игрока. Насколько тебя это давит на тебя?

— Я действительно рад, что у меня впереди новое приключение. Это также была важная часть моих размышлений: я хочу испытать что-то совершенно новое, выйти из Бундеслиги и присоединиться к Премьер-лиге. Надеюсь показать свой лучший результат. Я также говорил с несколькими игроками, которые уже играли в АПЛ, и они подтвердили мне, что лига идеально подходит для меня, поле идеально для меня, я смогу наслаждаться каждой игрой. Я с нетерпением жду своего первого матча, — приводит слова Вирца официальный сайт мерсисайцев.

Ранее Вирц выступал за леверкузенский «Байер», откуда перебрался в «Ливерпуль» этим летом за ориентировочно € 150 млн.

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