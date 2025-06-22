Хаби Алонсо отреагировал на вопрос о трансфере нового полузащитника в «Реал»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о возможном трансфере нового полузащитника в мадридский гранд этим летом.

«Трансфер нового хавбека? Мы не думаем об этом сейчас. Мы сосредоточены на клубном чемпионате мира. Посмотрим со временем», — приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, этим летом испанский гранд оформил официально три сделки. Клуб подписал двух защитников из АПЛ: Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль») и Дина Хёйсена («Борнмут»). Кроме того, «Реал» оформил трансфер атакующего хавбека сборной Аргентины и «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно, который перейдёт в клуб после завершения клубного чемпионата мира.

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