Бывший форвард «Уотфорда»: если Мудрик виноват, давайте ускорим этот процесс

Экс-форвард «Уотфорда» Трой Дини прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Этот процесс нужно ускорить. Прошёл почти год с момента, когда его проба оказалась положительной. А сейчас он только на этапе, когда состоятся слушания по нему. Так что если по какой-то причине у нас будет ситуация как с Полем Погба, которому сократили дисквалификацию, он всё равно потерял год своей игровой карьеры.

Пик игрока длится максимум три-четыре года, если повезёт, а он сейчас всё это время теряет. Так что, если он виновен, давайте ускорим этот процесс», — приводит слова Дини talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Мудрик может быть отстранён от футбола на четыре года.

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