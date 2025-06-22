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Реал Мадрид — Пачука: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» — «Пачука»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы Н клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и мексиканская «Пачука». Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (Северная Каролина, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз «Реал» и «Пачука» встречались в финальном матче Межконтинентального кубка — 2024. В той игре «Королевский клуб» одержал разгромную победу со счётом 3:0 и стал обладателем трофея. В группе Н также принимают участие «Аль-Хиляль» и «Ред Булл Зальцбург».

На данный момент коллектив из Австрии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. По одному набрали саудовский «Аль-Хиляль» и мадридский «Реал». «Пачука», уступившая в первой встрече, замыкает квартет H.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
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