Тренер «Интера» Киву отреагировал на дебютную победу клуба под его руководством

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу команды над «Урава Ред Даймондс» (2:1) в матче второго тура клубного чемпионата мира.

«Мы сыграли хорошо. Это была игра, к которой все подошли профессионально. Мы старались сделать всё, чтобы создать им проблемы. Следует признать, что они были очень организованы. Во втором тайме мы старались как можно лучше использовать фланговые подачи и верили до самого конца. Я горжусь командой – ребята выложились на максимум.

Трудно говорить о схемах и формациях против команды, которая так глубоко садится в оборону. Хотелось бы сохранить этот подход до конца матча, но после того, как мы пропустили, пришлось насыщать штрафную площадку и пытаться создать моменты из навесов», — приводит слова Киву официальный сайт клуба.

В 1-м туре «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (1:1), а «Урава Ред Даймондс» уступил аргентинскому клубу «Ривер Плейт» (1:3).

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