«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» на КЧМ. Экс-хавбек «Краснодара» был удалён

В ночь с 21 на 22 июня 2025 года завершился матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречались аргентинский «Ривер Плейт» и мексиканский «Монтеррей». Встреча прошла стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США) и завершилась нулевой ничьей.

В концовке встречи главный арбитр Славко Винчич удалил с поля колумбийского хавбека «Ривер Плейт» Кевина Кастаньо за две заработанные жёлтые карточки. Кроме того, по ходу встречи судья показал 10 жёлтых карточек: по пять каждой из команд.

«Ривер Плейт» возглавляет группу E Клубного чемпионата мира. В активе аргентинской команды четыре очка и лучшая разница мячей (+2). На втором месте с таким же количеством очков идёт миланский «Интер», имеющая разницу мячей (+1). На третьей строчке с двумя очками идёт «Монтеррей» из Мексики. Замыкает турнирную таблицу и теряет шансы на выход в плей-офф японский «Урава Ред Даймондс» (0).

В решающем туре «Ривер Плейт» сыграет с «Интером», а «Монтеррей» проведёт встречу с «Урава Ред Даймондс». Игры состоятся 26 июня.

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