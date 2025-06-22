Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Этот футболист с другой планеты». Хвича назвал лучшего игрока в истории. Это не Роналду

«Этот футболист с другой планеты». Хвича назвал лучшего игрока в истории. Это не Роналду
Комментарии

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, лучший футболист за всю историю.

«Кристиану Роналду или Лионель Месси? Мне очень нравится Роналду, но я вынужден назвать Месси – этот футболист с другой планеты», – приводит слова Хвичи популярный блогер FaZe Jason в соцсети Х.

Напомним, на данный момент Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами». За свою карьеру он выиграл множество трофеев, в том числе чемпионат мира в составе сборной Аргентины (2022), а также восемь «Золотых мячей».

Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА

Материалы по теме
Месси — первый игрок в истории, достигший 1250 результативных действий
Истории
Месси — первый игрок в истории, достигший 1250 результативных действий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android