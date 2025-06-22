«Этот футболист с другой планеты». Хвича назвал лучшего игрока в истории. Это не Роналду

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, лучший футболист за всю историю.

«Кристиану Роналду или Лионель Месси? Мне очень нравится Роналду, но я вынужден назвать Месси – этот футболист с другой планеты», – приводит слова Хвичи популярный блогер FaZe Jason в соцсети Х.

Напомним, на данный момент Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами». За свою карьеру он выиграл множество трофеев, в том числе чемпионат мира в составе сборной Аргентины (2022), а также восемь «Золотых мячей».

Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА