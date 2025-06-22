Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 21 на 22 июня

Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, завершился седьмой игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд — 3:4. «Интер» — «Урава Ред Даймондс» — 2:1. «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ» — 4:2. «Ривер Плейт» — «Монтеррей» — 0:0.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

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