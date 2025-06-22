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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты на 21 июня 2025, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 21 на 22 июня
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Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, завершился седьмой игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд — 3:4.
  2. «Интер» — «Урава Ред Даймондс» — 2:1.
  3. «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ» — 4:2.
  4. «Ривер Плейт» — «Монтеррей» — 0:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11'     1:1 Нмеча – 16'     1:2 Гирасси – 34'     1:3 Беллингем – 45'     1:4 Мудау – 60'     2:4 Рейнерс – 62'     3:4 Мотиба – 90'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
0:1 Ватанаби – 11'     1:1 Мартинес – 78'     2:1 Карбони – 90+2'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
4 : 2
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Арьяс – 27'     1:1 Хьюн – 37'     1:2 Сан – 45+3'     2:2 Нонато – 66'     3:2 Фрейтес – 83'     4:2 Кено – 90+2'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
0 : 0
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Удаления: Кастаньо – 90+1' / нет

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

Календарь КЧМ-2025
Турнирные таблицы КЧМ-2025
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