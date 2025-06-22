Издание FourFourTwo назвало имя лучшего левого защитника современности

Английский портал FourFourTwo составил рейтинг лучших левых защитников мирового футбола современности на сегодняшний день.

Первое место занял португальский футболист «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш. Вторым стал хорват Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити». Третье место — Милош Керкез («Борнмут»).

Также в топ-10 вошли Федерико Димарко («Интер»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Алекс Бальде («Барселона»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал» Мадрид) и Энтони Робинсон («Фулхэм»).

В текущем сезоне АПЛ Мендеш стал автором шести голов и шести результативных передач в 48 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Кроме того, португалец признан лучшим игрокм Лиги наций в составе сборной.

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